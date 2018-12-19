MasterChef'te Finalistler Belli Oldu! Yarışmaya Veda Eden İsim Burcu Oldu

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programında finalistler belli oldu. Yarışmada final haftasına kalan Meltem, Uğur, Burcu ve Kerem arasında kıyasıya mücadele devam etti. Yarışmaya Meltem'den sonra veda eden isim son kadın yarışmacı Burcu olurken son ikiye kalan isimler Uğur ve Kerem oldu.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye'de finale Burcu, Uğur ve Kerem kalmıştı. Birbirinden profesyonel aşçıların kıyasıya mücadele ettiği MasterChef yarışmasında final haftasına gelindi. Dün akşam ekrana gelen yarışmada nefesler tutulurken veda eden isim ise Burcu oldu.

100 BİN TL'LİK ÖDÜL İÇİN KİMLER YARIŞACAK?

Jüri kadrosunda Hazer Amani, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu gibi uzmanların bulunduğu MasterChef Türkiye yarışmasında aşçılar en iyi olduğunu ispat edebilmek için elinden geleni yapıyor. 4 ay boyunca kıyasıya yarışan yarışmacılardan finale adını yazdıran isimler ise birçok kişinin favori olarak gördüğü Kerem ve Uğur oldu. Finale kalan isimler 23 Aralık Pazar günü düzenlenecek olan programda 100 bin TL değerindeki ödül için son kez yarışacak.