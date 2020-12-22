Masterchef'te en son ne oldu? Masterchef'in eleme potasına kim gitti? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?
22.12.2020 16:45 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:49
Yarışmacılardan dana yanağı yemeği yapmaları istendi. Masterchef'te en son ne oldu? Masterchef'in eleme potasına kim gitti? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?
Yarışmacılardan damla sakızını kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. En yaratıcı tabağı yapan kişi iseoldu. Masterchef'te en son ne oldu? Masterchef'in ikinci eleme oyununu kim kazandı? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti? İşte detaylar haberimizde...
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? MASTERCHEF'TE EN SON NE OLDU?
1. SERHAT 66
2. BARBAROS 65
3. ÖZGÜL 57
4. EMİR 49
Emir eleme potasına gitti. Haftanın ilk eleme adayı oldu.