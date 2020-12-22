Masterchef'te en son ne oldu? Masterchef'in eleme potasına kim gitti? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?

Yarışmacılardan dana yanağı yemeği yapmaları istendi. Masterchef'te en son ne oldu? Masterchef'in eleme potasına kim gitti? 21 Aralık 2020 Masterchef'te kim elendi? Eleme potasına kim gitti?