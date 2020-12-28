Masterchef'te en son ne oldu? Kim kaldı, kim elendi ? 2020'in son finalistleri kim oldu? Masterchef Türkiye finalistleri kim?
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Masterchef'te en son ne oldu? Kim kaldı, kim elendi ? 2020'in son finalistleri kim oldu? Masterchef Türkiye finalistleri kim?

28.12.2020 16:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:26
Masterchef'te en son ne oldu? Kim kaldı, kim elendi ? 2020'in son finalistleri kim oldu? Masterchef Türkiye finalistleri kim?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de, en son ne oldu? Kim kaldı, kim elendi ? 2020'in son finalistleri kim oldu? Masterchef Türkiye finalistleri kim?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye'de, en son ne oldu? Kim kaldı, kim elendi? 2020'in son finalistleri kim oldu? Masterchef Türkiye finalistleri kim? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE EN SON NE OLDU?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef Türkiye, dün akşam 130. bölümüyle ekrana geldi. Nefes kesen anların yaşandığı bölümde finale çıkan üçüncü isim de belli oldu.

MasterChef Türkiye'de 119. haftanın eleme finalinde ilginç anlar yaşandı. Ana ürünü pırasa olan yemekleri tadan ve puanlama için yarışmacıların karşısına geçen şeflerden Somer Şef, Emir'in yemeğini çok beğendiğini söyleyerek kaşık attı. MasterChef'te şeflerin kaşık ve çatal atması yemeğin şeften daha iyi yapıldığı anlamına geliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİM OLDU? KİM ELENDİ?

Günün son oyunda yarışmacılar yapacakları yemekleri kendi seçti. İki yarışmacı da dünya mutfağından yemek seçimini Fransa'dan yana kullandı. Emir, bir tatlı olan Gateau St. Honore yaptı. Özgül ise beef bourguignon hazırladı. Son oyunda verilen puanlar sonucunda Emir'in puanı 64, Özgül'ün puanı 57 oldu. Bu sonuçla son finalist Emir oldu. Özgül ise MasterChef'ten elenen yarışmacı oldu.

Masterchef'te en son ne oldu? Kim kaldı, kim elendi ? 2020'in son finalistleri kim oldu? Masterchef Türkiye finalistleri kim?

MasterChef'e 4. olarak veda eden Özgül duygusal anlar yaşadı. MasterChef'teki son kadın yarışmacı olarak elenen Özgül, dakikalarca gözyaşı döktü.

Final haftasına giren MasterChef 2020'nin finalistleri ise Barbaros, Serhat ve Emir oldu.

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