MasterChef'te duygusal anlar

TV8 ekralarında izleyici ile buluşan MasterChef'in dün akşamki bölümünde Mustafa Yükselen isimli yarışmacı hayat hikayesi ile stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

TV8 ekralarında izleyici ile buluşan MasterChef'in dün akşamki bölümünde Mustafa Yükselen isimli yarışmacı hayat hikayesi ile stüdyoda duygusal anlar yaşattı. Yükselen'in etkileyici hayat hikayesi ve konuşması sonrası sessizliğe bürünen stüdyoda şefler yemeğiyle de başarılı buldukları yarışmacıyı tebrik etti. Danilo şefi rüyasında gördüğünü söyleyen Mustafa Yükselen'in bir rüyası da stüdyoda gerçek oldu.

"PARA TOPLAYACAĞIM"

İzmir'de doğduğunu söyleyen ve "İstanbul'a bir sırt çantamı alıp geldim, dokuz ay kadar sabredebildim" şeklinde konuşan Mustafa Yükselen, iş imkanı olmaması ve İstanbul'da kimsesi olmadığı için parasız kaldığını ve iş bulamadığı anlattı.

"Paramı toplayacağım, tekrar İstanbul'a geleceğim" diye hayaller kurduğunu söyleyen Mustafa, istediğini yaptığını ve şu anda burada olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

"AÇ GEZDİM, SUSUZ GEZDİM"

Mehmet, Somer ve Danilo Şef tarafından ilgiyle dinlenen yarışmacı, "Aç gezdim, susuz gezdim, babamdan hiç para almadım, almadım almayacağım da." diyerek şefleri çok etkiledi. İzmirli olan yarışmacı bir balık restoranında çalıştığını da söyledi. İstanbul'a ilk geldiğinde yatacak yeri olmadığını belirten yarışmacının konuşması sonrası Somer Şef, "Tek başına dimdik ayakta duran insanları çok severim" şeklinde konuştu. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

"ÇÖP TOPLARIM, YERLERİ TOPLARIM"

Yemeğiyle de övgüleri kazanan yarışmacı Mustafa, Mehmet Şef'e "Çöp toplarım, yerleri toplarım yeter ki burada olayım." diyerek stüdyoda duygusal anlar yaşanmasına sebep oldu.

Mehmet şef, bu azimli konuşma sonrası yarışmacıya "Elimizde sınırlı sayıda bilet var, bir bilet de senin için verelim" dedi. Somer Şef ise yarışmacı için "24 yaşında, kimliği oturmuş birisin" şeklinde konuştu.

RÜYASI STÜDYODA GERÇEK OLDU!

"Rüyamda Danilo şefin bana önlük taktığını gördüm" diyen Mustafa, üç 'Evet'le bir sonraki tura geçmeye hak kazandı ve önlüğünü de rüyasındaki gibi Danilo Şef taktı.

Kaynak: Hürriyet