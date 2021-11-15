Masterchef'te dün kim elendi? Masterchef Azize neden yok, yarışmadan elendi mi? 14 Kasım Pazar dünkü dokunulmazlığı kim kaybetti?

Masterchef Türkiye yeni bölümde Azize'nin yer almayışı seyircilerin dikkatini çekti. İzleyiciler, Masterchef Azize neden yok, Azize elendi mi, yarışmada neden yer almıyor? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar....

MASTERCHEF 14 KASIM PAZAR DÜN KİM ELENDİ?

Dün yapılan yarışmanın sonucunda Azize Masterchef'e veda eden isim oldu.

MASTERCHEF AZİZE NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Dünkü yarışmada elenen isim Azize oldu. Bundan dolayı Azize yarışmada yer almadı.

MASTERCHEF AZİZE KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı ve 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, Masterchef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edildi. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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