Masterchef'te dün kim elendi? Masterchef Azize neden yok, yarışmadan elendi mi? 14 Kasım Pazar dünkü dokunulmazlığı kim kaybetti?
Masterchef'te dün haftanın eleme adayları yarıştı. Dün yapılan yarışmada bir kişi Masterchef'e veda etti. Veda eden isim merak edildi. Peki, Masterchef'te dün kim elendi? Masterchef Azize neden yok, yarışmadan elendi mi? Dünkü dokunulmazlığı kim kaybetti? Masterchef 14 Kasım Pazar günü kim elendi? Masterchef Türkiye'de 14 Kasım kim elendi? İşte bilgiler...
Masterchef Türkiye yeni bölümde Azize'nin yer almayışı seyircilerin dikkatini çekti. İzleyiciler, Masterchef Azize neden yok, Azize elendi mi, yarışmada neden yer almıyor? sorularının cevaplarını merak etti. İşte detaylar....
Dün yapılan yarışmanın sonucunda Azize Masterchef'e veda eden isim oldu.
Dünkü yarışmada elenen isim Azize oldu. Bundan dolayı Azize yarışmada yer almadı.
Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı ve 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, Masterchef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edildi. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
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