Masterchef'te dün gece kim elendi? MasterChef Türkiye 2021 sezonunda 4. eleme etabı 19 Eylül Pazar akşamı gerçekleşti. Tunahan, Burcu, Hasan, Mustafa, Ateş ve Azize'nin yer aldığı potada, yarışmacılar eleme gecesinde büyük mücadele verdi. Peki, 19 Eylül Masterchef'te kim elendi? MasterChef Türkiye'de elenen isim kim? Masterchef'e kim veda etti? Masterchef kim gitti? Masterchef elenen kim? Masterchef kim elendi bugün 2021?

MASTERCHEF 6 ELEME ADAYI KİMLERDİR?

18 Eylül Cumartesi günü Masterchef'te 3. takım oyunu oynandı. Takım oyununu kırmızı takım kazanmıştı ve mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımın dokunulmazlık oyunu sonucunda 5. ve 6. eleme adayları Ateş ve Azize oldu.

Buna göre tüm eleme adayları şöyle: Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

• 1. eleme adayı : Tunahan

• 2. eleme adayı : Burcu

• 3. eleme adayı : Hasan Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

• 4. eleme adayı : Mustafa

• 5. eleme adayı : Ateş

• 6. eleme adayı : Azize

19 EYLÜL PAZAR MASTERCHEF EN İYİ YEMEĞİ YAPAN 3 İSİM HANGİSİ?

Masterchef'te bugün pirinçten yaratıcılık yemeği yapılması istendi.

Masterchef'te bugün ilk aşama tamamlandı. Birazdan jüriler en iyi 3 ismi açıklayacak.

En iyi 3 isim:

• Gecenin Birincisi : Azize

• Gecenin İkincisi : Burcu

• Gecenin Üçüncüsü : Hasan

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN : AZİZE

Eleme adayları : Mustafa, Ateş, Tunahan

Şuanda Mustafa, Ateş, Tunahan eleme yarışmasında mücadele ediyorlar. Mehmet Şef'in imza tabağı olan Gece Gibi Siyah yemeğini en iyi yapan kişi yarışı kazanacak. Sonuncu olan maalesef Masterchef'e veda edecek.

2. AŞAMADA EN İYİ TABAK KİMİN SEÇİLDİ?

Mustafa'nın tabağı en iyisi seçildi ve Mustafa 1 hafta daha yarışmaya devam edecek.

19 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Henüz elenen isim açıklanmadı.

Son ikiye kalan isimler:

• Ateş

• Tunahan

19 Eylül yapılan eleme gecesinde veda eden isim Tunahan oldu.

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