Masterchef'te düelloyu kim kazandı? 9 Kasım Masterchef düelloyu hangi takım kazandı?
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Masterchef'te düelloyu kim kazandı? 9 Kasım Masterchef düelloyu hangi takım kazandı?

09.11.2020 22:33 | Son Güncelleme: 09.11.2020 23:10
Masterchef'te düelloyu kim kazandı? 9 Kasım Masterchef düelloyu hangi takım kazandı?

9 Kasım'da MasterChef'te yarışmacılar çiğ köfte yaptı ve kazanan isim belli oldu. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'tes düello kazananı da belli oluyor. 9 Kasım Masterchef düello ödülü nedir?

Masterchef'te bugün takım kaptanları ve takımlar belirleniyor. Zahmetli bir çiğ köfte yapımı sonrası takım kaptanlrı kimler olacak? Avantaj elde edecek isimler kimler olacak? Haftanın düello oyunu da Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 9 Kasım'da düelloyu kim kazandı?

MASTERCHEF TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Masterchef yarışmasında bugün yarışmacılar takım kaptanı olabilmek için çiğ köfte yapımında yarıştılar. Farklı usullerde yapılan çiğ köftenin kazananı Esra oldu. Esra mavi takım kapatanı oldu.

Kırmızı takım kaptanı ise Emir oldu.

MASTERCHEF 9 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Masterchef şefleri düello oyunu için ilk olarak kaptanlık oyununu başlattı. Kaptanlık oyununda yarışılan yemek ise çiğ köfte oldu.

Yarışmada yarışan isimler ise şöyle;

Ayyüce, Esra, Özgül, Ebru, Emir, Eray, Barbaros, Uğur, Serhat...

9 Kasım haftası MasterChef mavi takım kaptanı Esra oldu.

Düello kısmında ise yapılan yemek künefe oldu!

9 KASIM TAKIMLARI BELLİ OLDU

Mavi takım kaptanı: Esra

Serhat

Özgül

Ayyüce

Ebru

Kırmızı takım kaptanı: Emir

Barbaros

Eray

Uğur

Sefa

9 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre bu hafta da bir ödül belirlenecek ve avantajlı olan mavi takıma ödül verilecek!

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