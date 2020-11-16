Masterchef'te düelloyu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kazanan kim?
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Masterchef'te düelloyu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kazanan kim?

16.11.2020 22:32 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:03
Masterchef'te düelloyu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef kaptanlık düellosunu kazanan kim?

16 Kasım'da MasterChef'te yarışmacılar mantı yapıyor. Pek çok çeşidi tanıtılan mantılar sonucu kazanan isim belli oluyor. Bu haftanın takımlarının belli olacağı MasterChef'te düello kazananı da belli oluyor. 16 Kasım Masterchef düello ödülü nedir? 16 Kasım MasterChef Türkiye'de neler oldu? 16 Kasım Masterchef mavi takım kaptanı kim oldu?

Masterchef'te bugün takım kaptanları ve takımlar belirleniyor. Zahmetli bir mantı yapımı sonrası takım kaptanları kimler olacak? Avantaj elde edecek isimler kimler olacak? Haftanın düello oyunu da Pazartesi gününde oynanıyor. Merakla beklenen performansların ardından düellonun sonucu da açıklandı. Peki 16 Kasım'da düelloyu kim kazandı?

MASTERCHEF TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Geçen hafta çiğ köfte yapımı sonrası takım kaptanı olan Esra, cuma günü elenen isim oldu! Türk mutfağında başarılı olduğu bilinen yarışmacıdan sonra mantı yapımında hangi isim öne çıkacak büyük merak konusu oluyor! Peki, bu akşam kim takım kaptanı olacak?

Yarışan isimler arasında;

Emir

Sefa

Barbaros

Serhat

Eray

Uğur

Ayyüce

Özgül

Ebru yer alıyor.

MASTERCHEF 16 KASIM KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Masterchef şefleri düello oyunu için ilk olarak kaptanlık oyununu başlattı. Kaptanlık oyununda yarışılan yemek ise mantı oldu.

  • Özgül, Boşnak mantısı yaparak kaptanlık için yarıştı.
  • Ayyüce, tepsi mantı yaparak kaptanlık için yarıştı.
  • Ebru ise Nevşehir mantısı yaptı.
  • Serhat ise sossuz sadece yoğurtla sunduğu bir mantıyı şeflere tattırdı.
  • Eray, Bolu mantısı yaparak Mehmet Şef'in de memleketi olan Bolu mantısını tanıttı.
  • Barbaros ise Samsun mantısını tattırdı.
  • Emir ise cevizli mantı yaptı.
  • Sefa Kayseri mantısı olarak tepsi mantısı tercih etti.
  • Uğur ise katlama Kayseri mantısı yaptı.

En çok beğenilen tabaklar ise Emir, Sefa, Uğur ve Barbaros'un mantı tarifleri beğenildi.

Öne çıkan isimlerden mavi takım kaptanı olamayan isimler ise şöyle;

Uğur, Emir ve Sefa oldu.

Barbaros haftanın kaptanı oldu.

16 KASIM MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

Barbaros haftanın kaptanı oldu.

16 KASIM TAKIMLARI BELLİ OLDU

Mavi takım kaptanının belli olmasıyla takımlar da şekillendi.

Mavi takım kaptanı: Barbaros

Özgül

Emir

Sefa

Ebru

Kırmızı takım kaptanı: Serhat

Ayyüce

Eray

Uğur

16 KASIM MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLO ÖDÜLÜ NE?

Şeflerin açıklamasına göre bu hafta 25 bin liralık ödül sahibi ile buluşacak.

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