MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Eylül MasterChef eleme adayı kim oldu?

Yeni bölümde heyecan giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde oynanan kaptanlık oyununda Ayla mavi takım kaptanı seçilmiş, kırmızı takımın liderliğini ise Çağlar üstlenmişti. Şimdi ise iki takım, dokunulmazlığı kapmak için tezgâh başında tüm hünerlerini sergiliyor. İzleyiciler merakla "Dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2 Eylül Salı günü eleme potasına kimler girdi?" sorularının yanıtını bekliyor.

MASTERCHEF'TE İLK DOKUNULMAZLIK OYUNU

Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi için büyük heyecan yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda bu akşam kimin galip geleceği merakla bekleniyor.

MASTERCHEF'TE ELENEN YARIŞMACI

Haftanın sonunda yarışmaya veda eden isim Hilal oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANAN İSİM

Takım oyununu kaybeden yarışmacılar, bireysel dokunulmazlık için mutfakta yeniden karşı karşıya gelecek. En başarılı tabakla öne çıkan isim günün sonunda bireysel dokunulmazlığı alacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Eleme potasına gidecek isimler henüz kesinleşmedi. Takım oylamasının ardından eleme adayları belli olacak ve gelişmeler açıklandıkça paylaşılacak.

YENİ HAFTANIN TAKIMLARI

Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar kaptanların seçimleriyle netleşti.

Mavi Takım

• Ayla (Takım Kaptanı)

• Hakan

• Sümeyye

• Onur

• Eylül

• Özkan

• Sercan

• İhsan

• Cansu

• İrem

Kırmızı Takım

• Çağlar (Takım Kaptanı)

• Çağatay

• Furkan

• Sezer

• Gizem

• Mert

• Ayten

• Nisa

• İlhan

• Barış