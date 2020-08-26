MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takımda eleme potasına kim gitti?
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MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takımda eleme potasına kim gitti?

Mavi ve kırmızı takımların dokunulmazlık oyununa sahne olan MasterChef Türkiye'de, takım oyununu ikinci defa kırmızı taraf kazandı. 3-2 gibi bir skorla yenilen mavi takım, Mehmet Şef'in imza yemeği olan tütsülü rozbif ile bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Peki, eleme adayları kimler oldu?

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takımda eleme potasına kim gitti?
26.08.2020 23:33 | Son Güncelleme: 26.08.2020 23:38

MasterChef'te Çarşamba günü, iki takım da narenciye menüsüyle jüris karşısında rakabet etti. Takım dokunulmazlığını mavi takım kaybetti ve eleme adayı çıkarmak adına kendi içinde mücadele verdi. Finalde Mehmet Şef'in özel tarifi olan tütsülü rozbifi en iyi yapmak için 8 yarışmacı yarıştı. 26 Ağustos dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Mavi takımın bireysel dokunulmazlık oyunu için Mehmet Yalçınkaya, sıra dışı pişirme tekniği olan tütsülü rozbif yemeğini sundu. Takım oyununu kaybeden mavi grubun 8 yarışmacısından istenen tütsülü rozbifi en iyi yapan tabak, dokunulmazlık aldı.

Heyecanlı dakikaların ardından jüri yemekleri tadarak yarışmacıları değerlendirdi. Jüri, tabağını beğendikleri Uğur, Duygu, Ebru arasından üçüncü, ikinci ve birinci olan isimleri açıkladı. Uğur üçüncü olurken, Ebru ikinciliği elde etti. Mavi takımdan ikinci bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu oldu.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takımda eleme potasına kim gitti?

26 AĞUSTOS ELEME ADAYLARI KİMLER?

Mehmet Şef'in imza yemeğini başarıyla tamamlayan Duygu, bireysel dokunulmazlığı kazanarak mavi takımdan üçüncü eleme adayını belirledi. Günün ilk eleme potasına giden ismi Uğur oldu.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı? Mavi takımda eleme potasına kim gitti?

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