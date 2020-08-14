MasterChef'te Dilara neden çekildi? MasterChef'e kim isteğiyle veda etti? MasterChef Dilara kimdir?
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MasterChef'te Dilara neden çekildi? MasterChef'e kim isteğiyle veda etti? MasterChef Dilara kimdir?

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yeni bölüm izleyicileri ekrana bağladı. Dilara'nın yarışmadan çekilmek istemesi ise gecenin dikkat çeken gelişmesi oldu. Peki, MasterChef Dilara kimdir? MasterChef Dilara neden çekildi?

MasterChef'te Dilara neden çekildi? MasterChef'e kim isteğiyle veda etti? MasterChef Dilara kimdir?
14.08.2020 07:30 | Son Güncelleme: 14.08.2020 07:34

MasterChef Türkiye'de Dilara'nın çekilmesi gecenin dikkat çeken olayı olarak MAsterChef'e damga vurdu. Peki, MasterChef'e kim isteğiyle veda etti? MasterChef'te Dilara neden çekildi? MasterChef Dilara kimdir?

MASTERCHEF'TE DİLARA NEDEN ÇEKİLDİ?

4 gündür üst üste başarısız tabaklar çıkaran Masterchef Dilara bunun üzerine yarışmadan çekilmek istediğini söyledi. Henüz 19 yaşında olduğunu ve biraz daha tecrübe kazandıktan sonra yarışmaya tekrar katılmak istediğini söyleyen Dilara'ya şefler müsaade etti. Dilara arkadaşlarıyla vedalaşarak MasterChef macerasına veda etti.

MASTERCHEF DİLARA KİMDİR?

Dilara Türüt, 19 yaşında ve aslen Rizeli. Rize'de Japon restoranında çalışan Dilara Türüt, MasterChef Türkiye'ye de Rize'den katılıyor. Ablam dediği amca kızı ile birlikte gelen Dilara, 4 senedir mutfakta olduğunu söyledi. 2 senedir profesyonel olarak mutfaklarda çalıştığını belirten Dilara Türüt'ün okuduğu okul nedeniyle ilk 2 sene de stajerlik yapmış. Suşi yapmayı ise kendisine göstermeyen şefinden gizlice izleyerek öğrendiğini söyledi. Kültürleri karıştırmayı, yemekleri yeniden yapmayı çok seviyor.

Dilara Türüt, MasterChef Türkiye 2020'de seçmelere kendi tarifi olan kara lahanaya sarılmış Hamsili Suşi ile katıldı. Ve bunun da dünyada ilk defa kendisinin yaptığını söyledi.

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