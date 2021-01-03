MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak?
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MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak?

03.01.2021 22:24 | Son Güncelleme: 03.01.2021 22:28
MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak?

MasterChef Türkiye tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken jüri üyeleri de yapılan yemekleri puanlıyor. Peki, MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak?

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef'te büyük ödülün ne kadar olduğu merak konusu oldu. Büyük finale kısa bir zaman kaldı. Peki, MasterChef'te büyük ödül ne kadar? 2021 MasterChef'te şampiyon ödül ne kadar? MasterChef birincisi ne kadar para kazanacak?

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE OLACAK?

MasterChef Türkiye 2021 için birinci olan kişiye verilecek bir araba olacak.

Yarışmada 2018 yılında para ödülü verilmiş 2019'da son model bir otomobil ödül olarak belirlenmişti.

Şampiyon olan yarışmacıya bir de kupa veriliyor.

2020 yılı için belirlenen ödül belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.

MASTERCHEF 2020 ÖDÜLÜ NEDİR?

2020 yılında yapılan MasterChef Türkiye'de birinci olacak kişiye verilecek hediye netleşmedi. Geçtiğimiz 2018 yılında MasterChef şampiyonana 100 bin TL para ödülü verilmişti. 2019'da ise son model bir otomobil ödülü vardı. Ayrıca şampiyon olan kişiye bir de kupa veriliyor. 2020'de ise ödül araba oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE BİRİNCİLERİ

2019 yılının Masterchef Türkiye birincisi Cemre Uyanık olmuştu. 2018 yılı Masterchef birincisi Uğur Kardaş olmuş ve 100 bin lira para ödülü almıştı.

MASTERCHEF 2020 FİNALİNE KALAN İSİMLER

Masterchef Türkiye'nin son 4 ismi arasına ismini yazdıran ilk isim Emir Elidemir oldu. Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Özgül Coşar, Eray Aksungur son 5'e kalan isimlerdi. 20 Aralık eleme gecesinde bu isimler arasından biri daha veda edecek ve Masterchef Türkiye'nin son 4'lüsü ortaya çıkacak.

Masterchef Türkiye'de önce çeyrek final ardından yarı final son olarak da final oynanacak. Geçen yıl Cemre Uyanık ve Alican Ulusoy arasında final oynanmıştı. 2018 yılında ise finalin ismi Kerem ve Uğur olmuş şampiyonluğu kazanan Uğur Kardaşlar olmuştu.

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