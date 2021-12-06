MasterChef 'te bu hafta kim elendi,? MasterChef'te kim gitti?

Masterchef kim elendi? Masterchef son elenen isim kim oldu? sorularına yanıt arandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Masterchef 2021 son bölüm, ana kadro yarışmacıları arasındaki mavi ve kırmızı takım üyeleri arasındaki kritik eleme gecesi mücadelesine sahne oldu. Peki, Masterchef son elenen isim kim oldu? Masterchef elenen isim belli oldu mu? Masterchef'te kim elendi? İşte detaylar haberimizde…

5 ARALIK MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te 6 yarışmacı 2 aşamalı eleme turuna katıldı. İlk aşamada Araz, Burcu, ve Hasan eleme potasından kurtuldular. İkinci aşamada eleme turuna Görkem, Safanur ve Tahsin kaldı. Görkem, Safanur ve Tahsin, Somer Şef'in imza tabağı olan Ördek'i yapmak için tezgahlarının başında ter döktü. MasterChef Türkiye'de ikinci eleme potasından kurtulan ilk isim Tahsin oldu. İkinci eleme turunda MasterChef'ten elenen yarışmacı Safanur oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLMUŞTU?

Yarışmanın bu haftaki eleme adayları; Tahsin, Burcu, Araz, Hasan, Görkem ve Safanur oldu.

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