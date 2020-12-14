Masterchef'te bu akşam neler olacak? Masterchef'te 14 Aralık'ta ne oyunu oynanacak? Hangi yemekler yapılıcak? Masterchef'te süprizler neler olacak?
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Masterchef'te bu akşam neler olacak? Masterchef'te 14 Aralık'ta ne oyunu oynanacak? Hangi yemekler yapılıcak? Masterchef'te süprizler neler olacak?

14.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:27
Masterchef'te bu akşam neler olacak? Masterchef'te 14 Aralık'ta ne oyunu oynanacak? Hangi yemekler yapılıcak? Masterchef'te süprizler neler olacak?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale doğru giliyor. 14 Aralık akşamında oyunculara ne süprizi yapılacak? Masterchef'te bu akşam neler olacak? Masterchef'te 14 Aralık'ta ne oyunu oynanacak? Hangi yemekler yapılıcak? Masterchef'te süprizler neler olacak?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te finale doğru giliyor. 14 Aralık akşamında oyunculara ne süprizi yapılacak? Masterchef'te bu akşam neler olacak? Masterchef'te 14 Aralık'ta ne oyunu oynanacak? Hangi yemekler yapılıcak? Masterchef'te süprizler neler olacak? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM 14 ARALIK NELER OLACAK?

Masterchef'te bu akşam yarışmacılar eşleri nişanlıları ve anneleriyle yarışacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Masterchef'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

MASTERCHEF'TE NELER OLDU?

Mavi takımda Barbaros, Serhat ve Sefa yer alıyor. Kırmızı takımda ise Özgül, Emir ve Eray bulunuyor. İlk eleme adayları Sefa ve Serhat oldu. Son eleme adayı ise kırmızı takımın kaybetmesi nedeniyle Barbaros oldu. Bu gecenin eleme adayları arasında en beğenilen tabak Barbaros'un tabağı oldu. Masterchef'e veda eden isim Sefa oldu.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

MASTERCHEF TV8 CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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