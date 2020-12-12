Masterchef'te bu akşam eleme adayı kim oldu? 12 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
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Masterchef'te bu akşam eleme adayı kim oldu? 12 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

12.12.2020 23:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 23:09
Masterchef'te bu akşam eleme adayı kim oldu? 12 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te eleme adayı bu akşam oynanacak oyunla belli oluyor. 12 Aralık 2020 Bugün Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te eleme adayı bu akşam oynanacak oyunla belli oluyor. 12 Aralık 2020 Bugün Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 12 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYLARI VE DOKUNULMAZLIK OYUNU

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'te elemenin gerçekleşeceği gece öncesi ikinci eleme adayı için nefesler tutuldu. Yeni bölümünde kalan 6 yarışmacı Konya'da dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Kaybeden takımdan bir kişi ise potaya girecek ve yarın elenmemek adına mücadele etti.

10 Aralık 2020 Perşembe günü TV8'de ekranlara gelen MasterChef son bölümde son 6'ya kalma başarısı gösteren ana kadro yarışamcılarında oluşan mavi-kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Bu bağlamda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlenen menüde en fazla başarılı ürüne imza atan KIRMIZI takım günün takım dokunulmazlığı kazandı.

Bu safhadan sonra dokunulmazlığı kaybeden mavi takım üyeleri MasterChef Barbaros, Serhat ve Sefa arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Somer Şef tarafından hazırlanan tabağa en yakın görünüş ve lezzette yapan 1 yarışmacı bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmekten kurtuldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlık oyununda MasterChef Serhat, Barbaros ve Sefa'nın hazırlamış olduğu ürünler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılması sonrası en başarısız yapan isim Sefa olurken, bireysel dokunulmazlığı kazanan isim son 2'ye kalan Serhat ve Barbaros arasından, SERHAT olarak seçildi.

Bireysel dokunulmazlığı Serhat'ın kazanması sonrasında Barbaros ve Sefa arasından eleme adayı oylaması yapıldı. Oylama sonucunda en fazla oyu alan SEFA haftanın ilk eleme adayı olarak seçildi.

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