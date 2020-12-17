Masterchef'te birinci olan yarışmacı kimdir? 17 Aralık 2020 Masterchef'te hangi yarışmacı eleme potasına gidiyor?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayları belirlenirken ödül oyununu kazanan yarışmacı da belli oldu. Peki; 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 17 Aralık MasterChef kim birinci oldu? Kim ikinci oldu? Eleme potasına giden yarışmacı kimdir?

MasterChef ödül oyununu kim kazandı? Eleme adayları belirlenirken ödül oyununu kazanan yarışmacı da belli oldu. Peki; 17 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 17 Aralık MasterChef kim birinci oldu? Kim ikinci oldu? Eleme potasına giden yarışmacı kimdir?

MASTERCHEF'TE BİRİNCİ OLAN YARIŞMACI KİMDİR?

Masterchef'te 1. olan yarışmacı Emir'dir. Masterchef'te Somer Şef'in yaptığı Ördek Pastilla'ya en yakın tadı veren ve en güzel yapan Emir'dir. Birincidir.

Ördek Pastilla ve Salata

MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACI KİMDİR?

Masterchef'te eleme finaline giden yarışmacıbirazdan haberimizde olacaktır.

MASTERCHEF'TE KİM BİRİNCİ OLDU?

Masterchef'te Barbaros ve Batuhan birinci oldu.

MASTERCHEF'TE KİM İKİNCİ OLDU?

Masterchef'te Cemre ve Emir ikinci oldu.

PERŞEMBE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu akşam 5 yarışmacı, geçen sene ki en iyi birkaç yarışmacılarla birlikte yemek yaptılar.