Haberler

MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma potada kimler var?

MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma potada kimler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tv8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de bu akşam nefesler yine tutulacak. Yarışmacılar, siyah önlüğü giymemek ve haftanın son eleme potasına düşmemek için mutfakta tüm yeteneklerini sergileyecek. İki aşamalı zorlu oyunların sonunda performansı en düşük olan yarışmacı, bu haftanın 7. eleme adayı olarak adını potaya yazdıracak.

Hafta boyunca yapılan mücadelelerin ardından altı yarışmacı eleme potasına girmişti. Bu akşam ise kalan isimler, son eleme adayı olmamak için büyük bir rekabete girecek. İki turdan oluşacak yarışmanın sonunda jüri, en zayıf tabağı hazırlayan ismi belirleyecek. İzleyiciler ise " Masterchef'te 7. eleme adayı kim oldu, potada kimler var?" sorularının yanıtını merakla bekliyor.

MASTERCHEF'E ERŞAN YILMAZ KONUK OLDU

Masterchef Türkiye'nin 17 Ekim 2025 Cuma günü ekrana gelen son bölümünde mutfağa konuk şef olarak Erşan Yılmaz katıldı. Yarışmacılara Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan hamsili pilavı en iyi şekilde hazırlama görevi verildi. Kendi alanındaki başarılarıyla tanınan şef Erşan Yılmaz, yarışmacılara hem lezzet hem de sunum açısından önemli tüyolar verdi. Başarılı şefin programa konuk olması, izleyicilerin dikkatini çekti ve hakkında yapılan aramaları artırdı.

MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma potada kimler var?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Hafta boyunca yapılan zorlu yarışlar sonucunda potaya giden isimler belli oldu. Bu hafta eleme potasında yer alan yarışmacılar şunlar:

• Onur

• Cansu

• Murat Can

• Nisa

• Sezer

• Barış

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI

MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı henüz açıklanmadı. Bu akşam yapılacak iki aşamalı oyun sonunda en zayıf performansı sergileyen yarışmacı, 7. eleme adayı olarak potaya girecek. Sonuçlar belli olduğunda yeni gelişmeler güncellenecektir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Trump, Zelenski'nin 'tomahawk' talebini geri çevirdi: Bize lazım

Trump, Zelenski'nin isteğini kameralar önünde geri çevirdi
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Kanında uyuşturucu tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Kız kardeşinin üzerine kaynar su dökmüştü! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneden sürpriz hamle

Türkiye'nin konuştuğu olayla ilgili anneden sürpriz hamle
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Savaş hazırlığı mı? Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor

Teyakkuza geçen Avrupa ülkesi asker sayısını 2 katına çıkarıyor
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Prens Andrew, taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti

Taciz iddialarının ardından kraliyet unvanlarından vazgeçti
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.