MasterChef'te 7. eleme adayı kim oldu? 17 Ekim Cuma potada kimler var?

Hafta boyunca yapılan mücadelelerin ardından altı yarışmacı eleme potasına girmişti. Bu akşam ise kalan isimler, son eleme adayı olmamak için büyük bir rekabete girecek. İki turdan oluşacak yarışmanın sonunda jüri, en zayıf tabağı hazırlayan ismi belirleyecek. İzleyiciler ise " Masterchef'te 7. eleme adayı kim oldu, potada kimler var?" sorularının yanıtını merakla bekliyor.

MASTERCHEF'E ERŞAN YILMAZ KONUK OLDU

Masterchef Türkiye'nin 17 Ekim 2025 Cuma günü ekrana gelen son bölümünde mutfağa konuk şef olarak Erşan Yılmaz katıldı. Yarışmacılara Karadeniz mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan hamsili pilavı en iyi şekilde hazırlama görevi verildi. Kendi alanındaki başarılarıyla tanınan şef Erşan Yılmaz, yarışmacılara hem lezzet hem de sunum açısından önemli tüyolar verdi. Başarılı şefin programa konuk olması, izleyicilerin dikkatini çekti ve hakkında yapılan aramaları artırdı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Hafta boyunca yapılan zorlu yarışlar sonucunda potaya giden isimler belli oldu. Bu hafta eleme potasında yer alan yarışmacılar şunlar:

• Onur

• Cansu

• Murat Can

• Nisa

• Sezer

• Barış

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI

MasterChef Türkiye'de haftanın son eleme adayı henüz açıklanmadı. Bu akşam yapılacak iki aşamalı oyun sonunda en zayıf performansı sergileyen yarışmacı, 7. eleme adayı olarak potaya girecek. Sonuçlar belli olduğunda yeni gelişmeler güncellenecektir.