MasterChef'te 6 Aralık eleme gecesi heyecanı! MasterChef'te 6 Aralık'ta kim elenecek?
06.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:17
MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşanacak. Son dokunulmazlık oyunu sonrası bir kişi dah belirlenip bir eleme yapılacak. Peki, MasterChef'te 6 Aralık eleme gecesi heyecanı! MasterChef'te 6 Aralık'ta kim elenecek?
MasterChef'te son dokunulmazlık oyununda kimler kazanacak, kimler kaybedecek? MasterChef'te 6 Aralık eleme gecesi heyecanı! MasterChef'te 6 Aralık'ta kim elenecek?
MASTERCHEF 6 ARALIK ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Ebru ve Serhat'ın daha önce potaya girmişti. Ancak oynana oyun ile Serhat siyah önlüğü alıp potadan çıkmayı başardı. Bu durumda tek tehlikede Ebru kaldı.