MasterChef'te 6 Aralık eleme gecesi heyecanı! MasterChef'te 6 Aralık'ta kim elenecek?
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MasterChef'te 6 Aralık eleme gecesi heyecanı! MasterChef'te 6 Aralık'ta kim elenecek?

06.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:17
MasterChef'te 6 Aralık eleme gecesi heyecanı! MasterChef'te 6 Aralık'ta kim elenecek?

MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşanacak. Son dokunulmazlık oyunu sonrası bir kişi dah belirlenip bir eleme yapılacak. Peki, MasterChef'te 6 Aralık eleme gecesi heyecanı! MasterChef'te 6 Aralık'ta kim elenecek?

MasterChef'te son dokunulmazlık oyununda kimler kazanacak, kimler kaybedecek? MasterChef'te 6 Aralık eleme gecesi heyecanı! MasterChef'te 6 Aralık'ta kim elenecek?

MASTERCHEF 6 ARALIK ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Ebru ve Serhat'ın daha önce potaya girmişti. Ancak oynana oyun ile Serhat siyah önlüğü alıp potadan çıkmayı başardı. Bu durumda tek tehlikede Ebru kaldı.

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