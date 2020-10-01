Masterchef Tanya rahatsızlandı mı? Tanya neden yok? Yarışmadan neden ayrıldı? Tanya'ya ne oldu, hastalığı nedir?

Masterchef Türkiye yarışmasında bugün 1 Ekim 2020 Perşembe tarihinde Tanya rahatsızlanarak oyundan ayrıldı. Tanya'ya ne oldu? Neden rahatsızlandı? Masterchef Tanya'nın hastalığı nedir? Deniz ürünlerine alerjisi mi var? Mide bulantısı mı geçiriyor? Tüm cevaplar haberimizde...

Masterchef Türkiye yarışmasında bugün 1 Ekim 2020 Perşembe tarihinde Tanya rahatsızlanarak dokunulmazlık oyununu yarıda bırakmak zorunda kaldı. Doktorun müdahalesine göre yarışmaya devam edebilecek olan Tanya'nın rahatsızlığı nedir merak ediliyor?

TANYA NEDEN YOK? DOKUNULMAZ OLABİLECEK Mİ?

Tanya'nın kabuklu deniz ürünleri alerjisi vardır. Bugün 1 Ekim tarihinde Karides yemeği yapıldığı için Tanya da rahatsızlanmış oldu. Midesi bulanan Tanya geçici bir süre yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Doktorun yaptığı tetkiklere göre yarışmacının dokunulmazlık oyununa devam edip etmeyeceği belli olacaktır.

ALERJİ NEDİR?

Alerji, vücudun, aslında zararlı olmayan bazı maddelerden veya hava şartlarından etkilenmesi ya da psikolojik etkenler sonucu bazı maddelere aşırı reaksiyon göstermesidir.

Normalde vücudu koruyan bağışıklık sistemi, bazı insanlarda zararlı olmayan birtakım çevresel antijenlere (alerjen) karşı da aşırı yanıt verir. Bu reaksiyonlara "alerji" adı verilir. Alerjik reaksiyonlar tek tip değildir, birçok yolla ortaya çıkarlar, vücudun değişik bölümlerinde meydana gelebilirler ve çeşitli şiddette olabilirler.

Alerjik reaksiyonlara neden olan maddelere "alerjen" denir. Bu maddeler solunum yolu ile alınabildiği gibi, ciltten temas ya da yiyecek şeklinde ağızdan da alınabilir. Bu maddeler alerjik reaksiyon gelişebilmesi için vücuda daha önceden girmiş olmaları gerekir. Yani vücudun bağışıklık sisteminin bu maddeyle daha önce karşılaşması ve bunlara duyarlı hale gelmesi gerekir. Daha sonraki karşılaşmalarda çok hızlı bir şekilde reaksiyonlar gelişir. Reaksiyon gelişiminden de vücuttaki mast hücrelerinin alerjenler aracılığı ile parçalanması ve içinden "histamin" denilen maddenin çıkması sorumludur. Aşağıda özellikle solunum yolu ile alınan ve en sık karşılaşılan alerjenler verilmiştir.

MİDE BULANTISI NEDİR?

Mide bulantısı veya kısaca bulantı, midede kusma isteği ile birlikte oluşan rahatsızlık veren bir durum.

Bulantı bir hastalık değildir ve genellikle mide veya mide ile ilgisi olmayan bazı rahatsızlıkların semptomlarından birisidir. Bulantı vücudun başka bir yerindeki bir değişik duruma işaret eder. Normal harekete alışkanlığı ile o anki değişik harekete bağlı olarak seyahatlerde oluşması (taşıt tutması) buna örnektir.