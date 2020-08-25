MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu galibi hangi takım oldu?
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MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu galibi hangi takım oldu?

Birbirinden lezzetli yemekleri yamak için ayrışan 16 yarışmacı Salı akşamı ekrana gelen bölümde Çin mutfağı üzeirnde çalıştı. MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında mavi ve kırmızı takımlar dokunulmaz olmak adına mücadele etti. MasterChef 25 Ağustos Salı hangi takım dokunulmaz oldu?

MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu galibi hangi takım oldu?
25.08.2020 21:54 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:59

MasterChef takım oyununda mavi ve kırmızı takımlar, Çin mutfağına has yedi çeşit yemekle jüri karşısına çıktı. Somer Şef, her iki takımdan da yedi farklı yemek istedi. Yapılması gereken yemeklerden an fazla başarılı tabak çıkaran takım dokunulmazlığı kazanacaktı. İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Salı günü yayımlanan MasterChef'in 36. bölümünde mavi ve kırmızı takımlar ''Sebzeli Wonton Çorba, Çin Pilavı, Ballı Zencefilli Tavuk, Çin Böreği, Moğol Usulü Et, İstiridye Soslu Brokoli ve Kuşkonmaz, Kızarmış Dondurma'' dan oluşan 7 çeşit yemeği yaptı.

MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu galibi hangi takım oldu?

Tadımı gerçekleştiren jüri, takımların çıkardığı tabaklardan memnun kalmadı. Tek tek tabakları değerlendiren jüri, çorbada kırmızı takıma puan verdi. Çin böreğinde kırmızı, sebze tabağında kırmızı, Moğul usulü etde de kırmızı takım başarılı tabak çıkararak yedi yemekten 4'ünü en iyi şekilde çıkardı ve takım oyununu kazandı.

MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyunu galibi hangi takım oldu?

Tavuk yemeğinde en başarılı olan takım maviler oldu. Pilav tabaklarında iki takımında başarısız olduğu belirtildi. Dondurmalar konusunda iki tarafın da lezzeti birbirine yakın olsa da mavi takımın tabağı beğenildi.

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