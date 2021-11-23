Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Suşi yarışmasını kazanan takım belli oluyor
Bugün oynanacak dokunulmazlık oyununun öncesinde suşi yapımı olacak. Daha önce suşi yapmayı deneyimlememiş pek çok yarışmacısı olan MasterChef'te heyecanlı bir yarışma gerçekleşti. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Suşi yarışmasını kazanan takım belli oluyor
Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te 23 Kasım bugün yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bu oyunda jüriler yarışmacılardan suşi yapmalarını istiyor olacak. Suşi yarışmasını kazanan takım belli oluyor...
MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Masterchef'te bu akşam Hasan Karabazar'ın tarifi ve sunumlarıyla gösterilen 5 çeşitte suşi yapıldı. Mavi takımla kırmızı takımın karşı karşıya kaldığı yarışmayı kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım bir sonraki yarışmada dokunulmazlık için yarışacak.
- Sashimi: Mavi takım
- Maki: Mavi takım
- Tamaki: Kırmızı takım
- Uramaki: Mavi takım
- Nigiri: Mavi takım
Suşi nasıl yapılır? Masterchef sushi çeşitleri ve yemekleri! Sashimi, Nigiri, Maki, Temaki, Uramaki nasıl yapılır? Masterchef sushi tarifleri!
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