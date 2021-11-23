Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Suşi yarışmasını kazanan takım belli oluyor

Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? sorularına yanıt aranıyor. Masterchef'te 23 Kasım bugün yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyunu oynanacak ve bu oyunda jüriler yarışmacılardan suşi yapmalarını istiyor olacak. Suşi yarışmasını kazanan takım belli oluyor...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam Hasan Karabazar'ın tarifi ve sunumlarıyla gösterilen 5 çeşitte suşi yapıldı. Mavi takımla kırmızı takımın karşı karşıya kaldığı yarışmayı kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım bir sonraki yarışmada dokunulmazlık için yarışacak.

Sashimi: Mavi takım

Maki: Mavi takım

Tamaki: Kırmızı takım

Uramaki: Mavi takım

Nigiri: Mavi takım

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