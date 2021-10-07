Masterchef Tahsin kimdir? Masterchef 2021 Tahsin Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? MasterChef Tahsin Küçük elendi mi? - Haberler
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Masterchef Tahsin kimdir? Masterchef 2021 Tahsin Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? MasterChef Tahsin Küçük elendi mi?

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Masterchef Tahsin kimdir? Masterchef 2021 Tahsin Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? MasterChef Tahsin Küçük elendi mi?

Masterchef'te Tahsin vatandaşlar tarafından merak edildi Bunun ardından izleyiciler Masterchef Tahsin kimdir? Tahsin Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Masterchef Tahsin kimdir? Masterchef 2021 Tahsin Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? MasterChef Türkiye 2021 ana kadrosunda yer alan Tahsin Küçük, vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerden oldu. Peki, Masterchef Tahsin Küçük kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç?

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırlayan ve Jürinin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sosyal medya platformu Instagram'da @tahsinkucukofficial kullanıcı adıyla yer alan Tahsin'in Instagram'da 17 bin takipçisi bulunmaktadır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Haber: Masterchef Tahsin kimdir? Masterchef 2021 Tahsin Küçük nereli, kaç yaşında, mesleği ne? MasterChef Tahsin Küçük elendi mi? - Haberler
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