MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef 2021 Tahsin kaç yaşında, evli mi? MasterChef Tahsin Instagram hesabı ne?

MasterChef 2021 yarışmacılarından Tahsin, izleyicilerin ilgi odağı oldu. MasterChef takipçileri Tahsin hakkında, MasterChef 2021 Tahsin kaç yaşında, evli mi sorularının yanıtlarını aratırdı. Peki, MasterChef Tahsin instagram hesabı ne? MasterChef Tahsin kimdir? İşte, merak edilen soruların yanıtları ve detayları…

Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef her detayı ile merak konusu olurken MasterChef Tahsin hakkında araştırmalar yapıldı. İzleyiciler, MasterChef Tahsin kimdir ve MasterChef 2021 Tahsin kaç yaşında, evli mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, MasterChef Tahsin kimdir? MasterChef Tahsin instagram hesabı ne? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2021'e katılan Tahsin Küçük, 23 yaşında ve aslen Trabzonlu. Doğma büyüme Kocaelili olduğunu söyleyen Tahsin Küçük, yedi yıldır İstanbul'da yaşadığını belirtti. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

El lezzetine inandığını söyleyen Tahsin Küçük, büyük ihtimalle şampiyon olacağını düşündüğünü belirtti. Bunun bir eleme olduğunu ve elemenin en iyi yemeğini yaptığını ifade etti. 13 yaşında mutfağa girdiğini, bulaşıkçılıktan başladığını ve 10 yıldır yemek işinde olduğunu söyledi.

MasterChef Türkiye 2021 eleme turunda şeflere firik keşkeğinde konfit somon hazırladı. Şeflerin beğenisini kazanan Tahsin Küçük, üç evet oyu alarak sonraki tura geçti.

MASTERCHEF TAHSİN İNSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef Tahsin @tahsinkucukofficial hesabından paylaşımlar yapıyor.