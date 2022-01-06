Masterchef Tahsin elendi mi? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Masterchef Türkiye'nin yakın zamanda bitmesi beklenirken heyecan gittikçe artıyor. Dört ismin önlük alarak bir üst tura çıkması beklenirken bir isim de elenecek. Peki, Masterchef Tahsin elendi mi? Tahsin önlüğü aldı mı, kaçıncı oldu?

MASTERCHEF TAHSİN ELENDİ Mİ?

MasterChef Tahsin, mesleğe girişinde ailesinin büyük destek olduğunu ifade etmektedir. Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle ilgilendiğini aktaran Tahsin, kendisi için önemli sloganın 'Ben İstersem Yaparım' cümlesi olduğunu belirtiyor. Yarışmacı Masterchef serüvenine devam etmektedir.

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