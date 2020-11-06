Masterchef sütlü çikolata nasıl yapılır? Masterchef sütlü çikolata tarifi nedir? Gerekli malzemeler nelerdir?
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Masterchef sütlü çikolata nasıl yapılır? Masterchef sütlü çikolata tarifi nedir? Gerekli malzemeler nelerdir?

06.11.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:50
Masterchef sütlü çikolata nasıl yapılır? Masterchef sütlü çikolata tarifi nedir? Gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef'te yapılan sütlü çikolata tarifi vatandaşlar tarafından en çok aranan tatlılar arasına girdi. Masterchef'te yapılan ve izleyiciler tarafından merakla beklenen sütlü çikolata tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır?

Masterchef'te yapılan sütlü çikolata tarifi vatandaşlar tarafından en çok aranan tatlılar arasına girdi. Masterchef'te yapılan ve izleyiciler tarafından merakla beklenen sütlü çikolata tarifi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SÜTLÜ ÇİKOLATA MALZEMELERİ

4 su bardağı süt

8 yemek kaşığı toz şeker

4 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 tatlı kaşığı tereyağı

SÜTLÜ ÇİKOLATA YAPILIŞI

Vanilya ve tereyağı dışındaki malzemeleritencere içerisine alıp güzelce karıştırıyoruz.

Ardından orta ateşte kaynayana kadar karıştırarak pişirelim.

Kaynayınca ocaktan alıp içine tereyağı ve vanilyayı ekleyelim.

Mikserle bir kez karıştırıp kaselere dolduralım.

Soğuyan sütlü çikolatalarınızı Hindistan ceviziyle süsleyip sunabilirsiniz.

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