MasterChef susam ile yapılacak yemekler! 24 Aralık MasterChef lezzetleri!

Günün 2. yemeği ile dokunulmaz olmak için yarışan Özgül ve Serhat birbirinden lezzetli tabaklar ortaya çıkardı. MasterChef susam ile yapılacak yemekler! 24 Aralık MasterChef lezzetleri!

Susam ile hazırlanan et ve balık türündeki yemekleri şeflerin beğenisine çıkaracak yarışmacılardan kim eleme adayı olacak? MasterChef susam ile yapılacak yemekler! 24 Aralık MasterChef lezzetleri!

MASTERCHEF SUSAM İLE YAPILACAK YEMEKLER

Susamlı Bonfile

Marine etmek için Malzemeler

500 gr. bonfile – jülyen doğranmış

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 dal kekik

1 diş sarımsak – ezilmiş

Sos için Malzemeler

½ su bardağı et suyu

½ su bardağı su

1.5 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı soya sosu

Diğer Malzemeler

2 adet orta boy soğan – iri küp doğranmış

1 adet sarı dolmalık biber – iri küp doğranmış

2 adet dolmalık biber – iri küp doğranmış

Tuz

Karabiber

3 yemek kaşığı susam

Yapılışı;

Etleri jülyen doğrayın ve marinasyon için olan tüm malzemeleri bir kapta karıştırıp etleri ekleyin kenara alın.

Ayrı bir kapta soya sosu, et suyu, su ve mısır nişastasını iyice çırpın.

Wok tavaya etleri koyup iyice mühürleyin baharatlandırın ve kenara alın. Aynı tavaya zeytinyağı koyup soğanlar ekleyin ve yumuşayıncaya kadar soteleyin, kenara aldığınız etleri sebzelere ekleyin karıştırın, soya soslu karışımı üzerine dökün ve sos hafif kalınlaşıncaya kadar pişirin. Yaklaşık 10 dakika kadar pişirin.

Ayrı bir tavada susamları orta ateşte kavurun ve etin üzerine serpip servis edin.

SUSAMLI KARNIBAHARLI LEVREK

Malzemeler;

1 adet karnıbahar

Yarım soğan

1 orta boy levrek

50 gr tereyağı

50 gr kaşar peyniri

50 gr susam

Tuz

Karabiber

Susamlı Levrek Nasıl Yapılır?

Levreği temizleyip dörde bölün. Karnıbaharı temizleyip haşlayın.

Bir tavada tereyağı ile ufak doğranmış soğanı kavurun. karnıbaharı ilave edip soteleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Pazı harcını güvece alın.

Levrek etini şerit şeklinde doğrayın. Ayçiçeği yağında kızartın. Güveçteki yemeğin üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Fırında kızarıncaya kadar pişirin. Pane levrekleri yemeğin üzerine alıp servis yapın.