MasterChef Sümeyye kimdir? MasterChef Sümeyye kaç yaşında, nereli? MasterChef Sümeyye elendi mi, ana kadroya girdi mi?

Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu program, hem rekabeti hem de yarışmacılarıyla merak uyandırıyor. Peki, MasterChef Sümeyye kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Sümeyye elendi mi, ana kadroya girdi mi?

YARIŞMACILAR İZLEYİCİLERİN DİKKATİNDE

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın sürdürdüğü MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu yıl da yarışmacılarıyla gündemde. Farklı yeteneklere sahip katılımcılar, üst tura geçebilmek için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacı Sümeyye ise hem yeteneği hem de tarzıyla ilgi çekmeye devam ediyor. Ancak birçok kişi, bu yarışmacının kim olduğunu, yaşını, memleketini ve Instagram hesabını merak ediyor. Aynı şekilde, Sümeyye'in yarışmada kalıp kalmadığı da büyük bir soru işareti.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU ONUR OLDU

2024-2025 sezonunun finalinde, Onur ve Kerem büyük ödül için karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, jürilerin verdiği puanlarla birincilik koltuğuna oturan isim Onur oldu. Onur, bu başarıyla MasterChef tarihine adını yazdırarak sezonu şampiyon olarak tamamladı.

MASTERCHEF SÜMEYYE KİMDİR?

MasterChef 2025 yarışmacılarından biri olan Sümeyye Şahin, sağlık ve gastronomi dünyasını bir araya getiren dikkat çekici bir isimdir. Baba tarafından Ordulu, anne tarafından ise Bolulu kökenlere sahip olan Şahin, yaşamını İstanbul'da sürdürüyor.

Profesyonel hayatında nörofizyoloji teknisyeni olarak görev yapan Sümeyye Şahin, özellikle beyin ve sinir sistemi üzerine uzmanlaşmış bir sağlık çalışanıdır. Tıp alanındaki mesleki kariyerini başarıyla sürdüren Şahin, yemek yapma tutkusunu da yarışma platformuna taşıyarak MasterChef'e katılmıştır. Kendi ifadesiyle, mutfak sanatı onun için sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir tutku ve ifade biçimidir.

Sağlık sektöründeki bilgi birikimini, mutfakta sergilediği yaratıcılıkla harmanlayan Şahin, yarışmada hem lezzet hem de disiplin açısından dikkat çeken isimler arasında yer almayı hedefliyor.

Sümeyye Şahin 24 yaşındadır.

MASTERCHEF SÜMEYYE YARIŞMADAN ELENDİ Mİ?

MasterChef Sümeyye ana kadroya girmek için mücadele ediyor.

MASTERCHEF 2025-2026 JÜRİ KADROSU DEĞİŞMEDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında, bu sezon da jüri değişikliği yaşanmadı. 2025-2026 sezonunda da izleyicilerin yakından tanıdığı üç usta şef görevlerine devam ediyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna