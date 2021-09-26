Her hafta olduğu gibi bu hafta da Masterchef'te büyük heyecan yaşandı. Tv8 kanalında ilgiyle takip edilen yemek yarışması hem takım olarak hem de bireysel olarak büyük mücadeleler verdi. Peki, MasterChef kim elendi? Bu hafta MasterChef Türkiye'de kim gitti? MasterChef kim elendi? MasterChef son üçe kim kaldı? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye'de elemeler Pazar günleri gerçekleşiyor. İşte bu haftanın eleme potasında olan isimleri... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Mustafa

Sergen

Emre

Hamza

Hasan

Burcu

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Jüri şeflerin eleme adayları Mustafa, Ateş, Tunahan, Azize, Burcu, Hasan tarafından hazırlanan ve tek tek tadarak değerlendirdikleri ürünlerden en iyilerinin Azize, Burcu ve Hasan'a ait olduğunu açıkladı ve bu isimler MasterChef kritik eleme gecesinde potadan çıkan ilk 3 isim oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Azize, Burcu ve Hasan'ın potadan kurtulmasının ardından daha az başarılı olan Mustafa, Ateş, Tunahan en kritik dönemeç olan son eleme oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet Şef tarafından hazırlanan imza yemeğini verilen süre içerisinde en yakın yapmayı başaran yarışmacı Mustafa oldu, yemeği ikinci en yakın yapan Ateş olurken, en az başarılı yapan Tunahan oldu ve MasterChef 2021'e bu hafta veda etti.

MASTERCHEF SON ÜÇE KİM KALDI?

MasterChef Türkiye yarışmasında bu haftanın elemesi henüz yaşanmadı. Yarışma devam ediyor.

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