Masterchef siyah önlük nedir, neden verildi? Masterchef siyah önlük cezası ne demek?

Masterchef cezası siyah önlük nedir, neden verildi? Kaptanlık avantaj oyunu neden olmadı? Kaptanlık avantaj kim kazandı? sorularının yanıtı merak edildi. Mıhlama ve mısır ekmeği yapılacak olan oyunda detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF SİYAH ÖNLÜK NEDİR, NEDEN VERİLDİ?

Elemeye gitmeden önce, dokunulmazlık oyununda giyilen siyah önlük, bu hafta biraz erken giyildi. İlk ön eleme oyunu oynanacak ve sonrasında potaya giden birinci aday belli olacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Eleme adayları arasında Dilara, Sergen, Mert, Ateş, Milhan ve Araz yer alıyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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