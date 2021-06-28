Masterchef Serhgen kimdir? Masterchef Sergen kaç yaşında, nereli?
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Masterchef Serhgen kimdir? Masterchef Sergen kaç yaşında, nereli?

Masterchef Serhgen kimdir? Masterchef Sergen kaç yaşında, nereli?
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Pazar akşamı yayınlanan masterchef yarışmasında seçilen yarışmacılar kimler? Masterchef Sergen instagram! Masterchef Serhgen kimdir? Masterchef Sergen kaç yaşında, nereli?

Yeni sezona 26 Haziran tarihinde başlayan masterchef yarışması büyük heyecanla devam ediyor. Masterchef Serhgen kimdir? Masterchef Sergen kaç yaşında, nereli?

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

1993 doğumlu masterchef Sergen kimdir?Sergen Araz, beğendi yatağında Chimichurri soslu kuzu pirzola ile şeflerin karşısına çıktı. Sergen Araz; "Annem için buradayım. Kendim için de buradayım. Herkesin ulaşmak istediğim bir işteyim, burada olmak için her şeyimi sildim. Annemin hayalimin gerçekleştirerek 2021 kupasını almak için elimden geleni yapacağım" ifadelerine yer verdi.

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