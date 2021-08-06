Masterchef Sergen kimdir? Sergen Özen kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Sergen ana kadroya girdi mi?
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Masterchef Sergen kimdir? Sergen Özen kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Sergen ana kadroya girdi mi?

Masterchef Sergen kimdir? Sergen Özen kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Sergen ana kadroya girdi mi?
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Masterchef'te Sergen ana kadroya katıldı mı merak edildi. Bunun ardından izleyiciler Sergen kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Sergen Özen'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Sergen kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Bugün Sergen final turunda 2. yarışmacı olmuştu. Peki, Masterchef Sergen Özen kimdir? İnstagram hesabı nedir?

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Masterchef 2021 ana kadroya girme yolunda final yarışmasında 2. olan Sergen Özen 25 yaşındadır. Aslen Tekirdağ'lı olan Sergen, geçen sene de yarışmaya katılmıştı fakat eleme turunda yemeğine sos katmayı unuttuğundan dolayı elenmişti. Sergen Özen otelcilik lisesinden mezun olmuştur. 9 senedir aşçılık yapmaktadır. Köfte üzerine dükkanı bulunmaktadır.

Masterchef Sergen kimdir? Sergen Özen kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Sergen ana kadroya girdi mi?

Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Sergen Özen'in İnstagram'da toplam 19 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabına "@sergenozn" adresinden ulaşabilirsiniz.

SERGEN ÖZEN ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Bugün yapılan final turunda Sergen Özen son ikiye kaldı. Final turunu kazanan isim Tunahan olurken Sergen ise 2. oldu ve ana kadroya giremedi. Fakat ilerleyen günlerde yapılacak olan yarışlarda Sergen'in ana kadroya girebileceği tahmin ediliyor. Çünkü şuana kadar yapılan 5 final turunda da Sergen bulunmuştu.

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Masterchef Sergen kimdir? Sergen Özen kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Sergen ana kadroya girdi mi? - Haberler
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