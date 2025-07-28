MasterChef Sercan kimdir? MasterChef Sercan kaç yaşında, nereli? MasterChef Sercan neden protez takıyor, neden ayağı kesildi, kaza nasıl oldu?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, yarışmacılar da izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, MasterChef Sercan yarışmadan elendi mi? MasterChef Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli, Instagram hesabı var mı?

YARIŞMACILAR DİKKAT ÇEKİYOR

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor. Yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer alan yarışmacılar, üst tura geçebilmek için tüm hünerlerini sergiliyor. Peki, MasterChef Sercan kimdir, kaç yaşında, nereli ve Instagram hesabı var mı? MasterChef Sercan elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİM OLDU?

2024-2025 sezonunun finalinde izleyiciler Onur ve Kerem'in kıyasıya mücadelesine tanıklık etti. Gecenin sonunda ise büyük ödül ve MasterChef şampiyonluk unvanı Onur'un oldu. Onur, adını MasterChef Türkiye tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025-2026 JÜRİLERİ

Yeni sezon olan 2025-2026 MasterChef Türkiye'de jüri kadrosunda herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Yarışma yine TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşurken, jüri koltuğunda şu üç deneyimli şef yer alıyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF SERCAN KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'un Kartal ilçesinden katılan Sercan Sancılı, mutfak dünyasında kayda değer bir tecrübeye sahip. Şeflik geçmişi bulunan Sercan, yaşadığı zorluklara rağmen hayata sıkı sıkıya tutunmayı başarmış bir isim.

2023 Nisan ayında geçirdiği talihsiz bir motosiklet kazası sonucunda bir bacağını kaybeden Sercan, o günü hayatının dönüm noktası olarak tanımlıyor. Kazanın, motorunu satmak üzere dışarı çıktığı gün bir aracın aniden U dönüşü yapmasıyla gerçekleştiğini belirtiyor.

Tüm yaşadıklarına rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Sercan, şimdi tutkusunun peşinden giderek yarışmaya katılıyor ve azmiyle ilham veriyor.

MASTERCHEF SERCAN ELENDİ Mİ?

MasterChef Sercan ana kadroya katılmak için mücadele ediyor..