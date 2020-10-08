Masterchef Sefa'ya ne oldu? Masterchef dokunulmazlık oyununda Sefa sakatlandı mı?

Masterchef bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım 4-1 kazandı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyunu sırasında Sefa'nın blenderı takıldı. Peki Sefa'ya ne oldu, sakatlandı mı? Yarışmaya devam edecek mi?