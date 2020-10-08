Masterchef Sefa'ya ne oldu? Masterchef dokunulmazlık oyununda Sefa sakatlandı mı?
08.10.2020 22:34 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:37
Masterchef bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım 4-1 kazandı. Kırmızı takımın dokunulmazlık oyunu sırasında Sefa'nın blenderı takıldı. Peki Sefa'ya ne oldu, sakatlandı mı? Yarışmaya devam edecek mi?
Masterchef'te bugün haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynanacak. Mavi takımın 4-1 kazanmasıyla kırmızı takım kendi arasında eleme adayları belirlemek için dokunulmazlık oyunu oynuyor. Peki yarışma esnasında Sefa'ya ne oldu?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA SEFA'YA NE OLDU?
Kırmızı takımın dokunulmazlık oyunu sırasında Sefa'nın blenderı takıldı. Blenderı kontrol etmek için eliyle blenderı kontrol eden Sefa yürekleri ağza getirdi. Son durum nedir merak ediyoruz. Henüz fragmanda izlediğimiz kadarıyla bilgimiz mevcut. İnşallah bir sakatlık olmaz. Ayrıntılar gelecek...