Masterchef Sefa elendi mi? Masterchef Sefa kimdir, nereli, kaç yaşında? Masterchef Sefa yarışmadan ayrılacak mı?

MasterChef'te heyecan her geçen hafta yükselirken MasterChef yeni bölümde eleme potasına bir isim daha eklendi Peki, 29 Kasım Pazar eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef bugün kim elendi? Haftanın elenen ismi kim? Sefa elendi mi?

İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef'te eleme gecesi heyecanı yaşandı. Peki, MasterChefeleme adayı kim oldu? 28 Kasım Pazar eleme potasına kim girdi? MasterChef eleme adayları kimler? Sefa elendi mi? Sefa diskalifiye mi oldu?

MASTERCHEF SEFA ELENDİ Mİ?

Sefa eleme potasında yer alıyor. Dün yapılan dokunulmazlık oyununda haftanın 2. eleme adayı Sefa olmuşyu. Bugün yapılacak dokunulmazlık oyunu ve son eleme oyunu ile elenen isim belli olacak.

MASTERCHEF SEFA KİMDİR?

Sefa Okyay Kılıç, 24 yaşında. Gazi Üniversitesi Gastronomi Sanatları Fakültesi mezunu. Bir hafta önce Londra'dan gelmiş. Londra'da sahibi Türk olan Akdeniz restoranında aşçı olarak çalışan Sefa Kılıç, şeflerin karşısına çok iyi hazırlanarak çıktığını ve MasterChef'i kazanmaya geldiğini söyledi.

Sefa Okyay Kılıç, Londra'dan MasterChef için gelme sebebini şu sözleri ile açıkladı "Bir insan kendi topraklarında kendi halkının önünde başarılı olursa ve burada kendini ispatlarsa dünyaya çok rahatlıkla kendini ispatlayabilir. Bunun örneği birçok Türk şef var zaten. Bu yüzden kendi ülkemde başarılı olmak için buraya geldim."

MASTERCHEF SEFA TÜRKİYE YOLCULUĞU VE HİKAYESİ

MasterChef Türkiye'ye yatak olarak karnıbahar püresi kullandığı erik soslu bademli somon füme yapmıştı. Bu turda ilk turda Mehmet şef evet - Danilo şef evet - Somer Şef evet oyu amıştı ve böylece MasterChef Türkiye 2020'de üst tura çıkmayı başarmıştı.

Sefa Okyay Kılıç, MasterChef Türkiye üçlü eleme turunda verilen 40 dakikalık sürede Hint mutfağının sevilen yemeklerinde Tikka Masala yaptı. Rakiplerine göre daha iyi tabak çıkaran Sefa Okyay Kılıç, MasterChef final turuna çıktı.

Sedat'ın elenmesinin ardından 15 kişi kalan yarışmacılara eski yarışmacılardan Sefa Okyay Kılıç yarışmaya dahil oluyor.

MasterChef Sefa,son olarak bu hafta eleme adayı potasına girdi. 29 Kasım akşamı yayınlanacak bölüm heyecanla bekleniyor.