Masterchef şampiyonluk ödülü nedir? 2022 Masterchef Türkiye birinciye ne ödül verilecek? Masterchef şampiyonuna verilecek ödül ne? Araba mı Para mı?

Masterchef'te büyük finale sayılı günler kaldı. İzleyiciler, Masterchef şampiyonluk ödülü nedir? 2022 Masterchef Türkiye birinciye ne ödül verilecek? Masterchef şampiyonuna verilecek ödül nedir, belli oldu mu? merak etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 FİNALİ NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 2022 finali hangi gün yapılacak henüz netleşmedi. Fakat Survivor 2022 15 Ocak Cumartesi tarihinde başlayacak. Haliyle Masterchef 2022 finalinin de bu tarihten önce yapılacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Masterchef 2022 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise tahminlere göre birinci olan yarışmacıya 500 bin TL ödül verilecek.

GEÇEN SENELERDEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER NEYDİ?

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2021-2022 FİNAL 4'LÜSÜ KİMLER?

Finale kalan 4 isim şöyle:

- Sergen

- Hasan

- Eren

- Tahsin

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