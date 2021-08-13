Masterchef Samet kimdir? Samet Enes Hakyemez kaç yaşında, nereli? Masterchef 2021'de Samet ana kadroya girdi mi?

Masterchef'te ana kadroya katılan 10. yarışmacı dün açıklanmıştı. Samet ve Hasan dünkü yarışmada finale kalan isimlerdi. Bunun ardından izleyiciler Samet kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne merak etti. Masterchef Samet Enes Hakyemez'in hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Masterchef Samet kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? gibi sorular merak ediliyor. Dün Samet ana kadroya katılan 10. yarışmacı olmak için final turunda yarışmıştı. Peki, Masterchef Samet Enes Hakyemez kimdir? İnstagram hesabı nedir? Doğum tarihi kaç? İşte bilgiler...

MASTERCHEF SAMET KİMDİR?

Masterchef yarışmacısı Samet Enes Hakyemez aslen Konyalı'dır. Yarışmaya Antalya Manavgat'tan katılmıştır. Samet Enes Hakyemez lisede aşçılık bölümü okumuş ve bazı otel ve restoranlarda çalışmıştır.

Samet Enes Hakyemez 21 yaşındadır. 6-7 senedir aşçılık yapmaktadır. Dünkü yarışmada final turuna kalmıştı. Masterchef Samet en çok Türk ve İtalyan mutfağını sevdiğini belirtti.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Samet Enes Hakyemez'in İnstagram'da toplamda 3700 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@samet.eness" şeklindedir.

SAMET ENES HAKYEMEZ ANA KADROYA GİRDİ Mİ?

Dün yapılan final turunda Samet ve Hasan son ikiye kalmıştı. Jürilerin oylamasına göre Hasan'ın tabağı en iyisi seçildi ve Hasan ana kadroya katılan 10. yarışmacı oldu. Samet önümüzdeki günlerde ana kadroya seçilmek için yarışmaya devam edecek.