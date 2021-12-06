Masterchef Safanur elendi mi, neden yok? Masterchef Safanur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Masterchef Safanur yarışmadan elendi mi, neden yok? Masterchef Safanur niye yok? Masterchef Safanur gitti mi, elendi mi? Masterchef Safanur kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi ne, aslen nereli, mesleği nedir? Detaylar sizlerle...

MASTERCHEF SAFANUR ELENDİ Mİ?

5 Araık Pazar günü dün yapılan yarışta Safanur Masterchef Türkiye programına veda etti.

MASTERCHEF SAFANUR KİMDİR?

Masterchef Safanur Bol, 23 yaşındadır. 19 Ağustos 1998 doğumlu olan Safanur Bol, Gemlik Celal Bayar Anadolu Lisesi'nde eğitim gördü. İzmir Ekonomi Üniversitesi'de Mutfak Sanatları ve Yönetimi okudu ve 2020 yılında mezun oldu.

Ege Üniversitesi'nde Agroekoloji ve Sürdürülebilir Tarım üzerine yüksek lisans yapıyor. İzmir'den yarışmaya katılan Safanur Bol'un yurt dışı deneyimi bulunmaktadır.

Masterchef Safanur 5 Aralık günü eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim olmuştu.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet