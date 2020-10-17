MasterChef saçaklı mantı tarifi! Balıkesir saçaklı mantı nasıl yapılır? MasterChef saçaklı mantı nasıl yapılır?

Balıkesir yöresine ait saçaklı mantı nasıl yapılır? MasterChef saçaklı mantı tarifi! En kolay, lezzetli saçaklı mantı tarifi!

Tavuk ve makarnanın müthiş uyumu ile hazırlanan saçaklı mantı nasıl yapılır? MasterChef saçaklı mantı tarifi nasıl yapılır? En kolay ve lezzetli saçaklı mantı tarifi haberimizde.

MASTERCHEF SAÇAKLI MANTI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

4 su bardağı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet tavuk

Tuz

Yapılışı;

Tavuğu bol suda haşlayın.

Suyunu ve etini ayırıp etleri ince ince didikleyin.

Un ve yumurtayı güzelce yoğurarak makarna hamuru kıvamında bir hamur elde edin.

Hamuru ince yufkalar halinde açıp ince uzun şeritler halinde kesin.

Kestiğiniz hamurları yağladığınız fırın tepsisinde kızartın.

Tavuk suyunu kızaran hamurların üzerine döküp çekmesini bekleyin.

Saçaklar tavuk suyunu çekince üzerine didiklediğiniz tavuk etlerini dağıtın.

Sıcak servis yapın, afiyet olsun…

Dilerseniz üzerine biberli yağ veya yoğurt gezdirebilirsiniz. Saçaklarınızı kurutulmuş halde saklayıp acil durumlarda hızlı bir yemek olarak değerlendirebilirsiniz.