MasterChef saçaklı mantı tarifi! Balıkesir saçaklı mantı nasıl yapılır? MasterChef saçaklı mantı nasıl yapılır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

MasterChef saçaklı mantı tarifi! Balıkesir saçaklı mantı nasıl yapılır? MasterChef saçaklı mantı nasıl yapılır?

17.10.2020 21:19 | Son Güncelleme: 17.10.2020 21:23
MasterChef saçaklı mantı tarifi! Balıkesir saçaklı mantı nasıl yapılır? MasterChef saçaklı mantı nasıl yapılır?

Balıkesir yöresine ait saçaklı mantı nasıl yapılır? MasterChef saçaklı mantı tarifi! En kolay, lezzetli saçaklı mantı tarifi!

Tavuk ve makarnanın müthiş uyumu ile hazırlanan saçaklı mantı nasıl yapılır? MasterChef saçaklı mantı tarifi nasıl yapılır? En kolay ve lezzetli saçaklı mantı tarifi haberimizde.

MASTERCHEF SAÇAKLI MANTI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

4 su bardağı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet tavuk

Tuz

Yapılışı;

Tavuğu bol suda haşlayın.

Suyunu ve etini ayırıp etleri ince ince didikleyin.

Un ve yumurtayı güzelce yoğurarak makarna hamuru kıvamında bir hamur elde edin.

Hamuru ince yufkalar halinde açıp ince uzun şeritler halinde kesin.

Kestiğiniz hamurları yağladığınız fırın tepsisinde kızartın.

Tavuk suyunu kızaran hamurların üzerine döküp çekmesini bekleyin.

Saçaklar tavuk suyunu çekince üzerine didiklediğiniz tavuk etlerini dağıtın.

Sıcak servis yapın, afiyet olsun…

Dilerseniz üzerine biberli yağ veya yoğurt gezdirebilirsiniz. Saçaklarınızı kurutulmuş halde saklayıp acil durumlarda hızlı bir yemek olarak değerlendirebilirsiniz.

İlgili Haberler

Hamsi kuşu tarifi: Hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Hamsi kuşu tarifi: Hamsi kuşu nasıl yapılır, malzemeleri neler?
MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?
MasterChef höşmerim tarifi! En kolay Höşmerim tarifi! Höşmerim nasıl yapılır?
Barbunya tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Barbunya Pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Barbunya tarifi, nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Zeytinyağlı Barbunya Pilaki nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Devlet Bahçeli Engin Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Özgü Namal Halil Sezai Didem Soydan
Spor Samatta Ozan Kabak Şenol Güneş Metin Oktay Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Ateş Füze Otomobil Karadeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef saçaklı mantı tarifi! Balıkesir saçaklı mantı nasıl yapılır? MasterChef saçaklı mantı nasıl yapılır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 21:23:30. #1.14#
title