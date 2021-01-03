Masterchef puan durumu 3 Ocak: Serhat mı şampiyon olacak Barbaros mu? Masterchef birincisi belli oldu mu?

Televizyon ekranlarının en sevilen yarışmalarından olan Masterchef Türkiye 2020 bu akşam final bölümüyle ekranlara geliyor. İki finalistin yer aldığı programda Masterchef puan durumu merak ediliyor. Serhat mı şampiyon olacak Barbaros mu?

MasterChef Türkiye'de bu akşam büyük finalin ilk raundunda Barbaros ile Serhat karşı karşıya geldi. Temmuz ayında başlayan MasterChef 2020'de son ikiye kalmayı başaran yarışmacılara arasında nefes kesici bir mücadele başladı. Barbaros ve Serhat, MasterChef Türkiye 2020 kupasını almak için mutfaktaki tüm hünerlerini sergiledi. Bugün, üç farklı konsepte göre yapılan 3 oyun sonrasında şeflerin vereceği puanlar ilk turun galibini belirledi.

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL GÜNÜ PUAN DURUMU: SERHAT MI BARBAROS MU ÖNDE?

İlk oyunda yarışmacılar, MasterChef'te ilk yaptıkları yemeği bir kez daha yapmaya çalıştı. Yarışmada öğrendikleri ile farklı teknikler ve malzemeler kullandı. Bu yemeği yapmaları için bir saat süreleri vardı. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yapıp değerlendirmelerini açıkladı. Bu oyunda yarışmacıların aldıkları puanlar şöyle;

3 OCAK MASTERCHEF PUAN DURUMU

Serhat'ın Türk yemekleri menüsü sonrası toplam puanı

Mehmet Şef - 8

Somer Şef - 8

Danilo Şef - 9

Serhat Uluslararası menüde alınan puanlar;



Somer Şef - 9

Danilo Şef - 9

Mehmet Şef - 8

Toplam: 117



Barbaros'un Türk yemekleri menüsü sonrası toplam puanı

Mehmet Şef - 7

Somer Şef - 8

Danilo Şef - 8

Barbaros Uluslararası menüde alınan puanlar;

Somer Şef - 8

Danilo Şef - 9

Mehmet Şef - 9

Toplam: 118