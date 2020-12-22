MasterChef puan durumu 2020: Masterchef eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme potasına giren isim kim?

Masterchef finale sayılı günler kala merak edilen sorular arasında Masterchef puan durumu yer alıyor. Masterchef'te elenen son isim Eray olmuştu. Peki, son eleme adayından sonra Mastercehf puan durumu ne oldu? MasterChef eleme potasına giren isim kim oldu?

Masterchef Türkiye'de son elenen isim Eray olduktan sonra Masterchef'te nefesler tutuldu ve yeni elenecek isim merakla beklenmeye başladı. Peki, Masterchef Türkiye 2020 puan durumunda son gelişmeler neler?

MasterChef Türkiye'nin 21 Aralık tarihli 126. bölümde, şeflerin verdiği en iyi yemeği yapan isimler potadan kurtuldu. Çeyrek final heyecanının yaşandığı MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 21 Aralık 2020 MasterChef'te en yüksek puanı kim aldı?

MASTERCHEF PUAN DURUMU 2020

MasterChef'te 1. eleme adayı, dün akşamı belirlendi. Tv8 ekranlarında yayınlanan ve adım adım finale giden MasterChef Türkiye'nin 21 Aralık tarihli son bölümünde son 4'e kalan çeyrek finalistler ilk etapta Şef Rafet İnce'nin tabağını yapmak için mücadele verdi. Barbaros, Emir, Özgül ve Serhat'ın yarıştığı gecede, şefler üçlü turda on üzerinden yarışmacılara oylarını verdi. İşte ünlü şef Rafet İnce'nin katıldığı bölümde yaşananlar..

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eray'ın elenmesinin ardından MasterChef yarışmacıları, Emir, Barbaros, Serhat, Özgül şef önlüklerini giydi. MasterChef'te oynanan 3'lü turda, gecenin eleme adayı 49 puanla Emir oldu. Özgül şeflerden aldığı 57 puanla üçüncü, Barbaros 65 puanla ikinci oldu. Serhat ise 66 puanla birinci seçildi.