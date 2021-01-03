MasterChef puan durumu! 2 Ocak MasterChef puanları! Serhat mı, Barbaros mu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MasterChef puan durumu! 2 Ocak MasterChef puanları! Serhat mı, Barbaros mu?

03.01.2021 00:16 | Son Güncelleme: 03.01.2021 00:19
MasterChef puan durumu! 2 Ocak MasterChef puanları! Serhat mı, Barbaros mu?

2020 MasterChef Türkiye yarışması finali 3 Ocak tarihinde yapılacak. MasterChef puan durumu! 2 Ocak MasterChef puanları! Serhat mı, Barbaros mu?

2 Ocak tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında kazanılan puanlar 1.'liğe daha da yaklaştıracak. MasterChef puan durumu! 2 Ocak MasterChef puanları! Serhat mı, Barbaros mu?

MASTERCHEF KAZANANI BELLİ OLDU MU?

MasterChef yarışmasında 2 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünde finale bir kala puan yarışı yapılacak. Final 3 Ocak tarihinde canlı yayın ile kazanan isim belli olacak.

2020 MASTERCHEF PUANLARI

Barbaros:69

Serhat:66

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Hulusi Akar Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Erol Bulut Ryan Babel Fırat Aydınus Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ocak Hisarcık Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MasterChef puan durumu! 2 Ocak MasterChef puanları! Serhat mı, Barbaros mu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 00:19:29. #1.14#
title