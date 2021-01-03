MasterChef puan durumu! 2 Ocak MasterChef puanları! Serhat mı, Barbaros mu?
03.01.2021 00:16 | Son Güncelleme: 03.01.2021 00:19
2020 MasterChef Türkiye yarışması finali 3 Ocak tarihinde yapılacak. MasterChef puan durumu! 2 Ocak MasterChef puanları! Serhat mı, Barbaros mu?
2 Ocak tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında kazanılan puanlar 1.'liğe daha da yaklaştıracak. MasterChef puan durumu! 2 Ocak MasterChef puanları! Serhat mı, Barbaros mu?
MASTERCHEF KAZANANI BELLİ OLDU MU?
MasterChef yarışmasında 2 Ocak tarihinde yayınlanan bölümünde finale bir kala puan yarışı yapılacak. Final 3 Ocak tarihinde canlı yayın ile kazanan isim belli olacak.
2020 MASTERCHEF PUANLARI
Barbaros:69
Serhat:66