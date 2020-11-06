Masterchef potaya kim gitti? 5 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Eleme adaylarından ilki belli oldu!

MasterChef Türkiye 5 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef potaya kim gitti?