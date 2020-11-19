Masterchef potaya kim girdi? Masterchef pota adayları kimler?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Masterchef potaya kim girdi? Masterchef pota adayları kimler?

19.11.2020 23:02 | Son Güncelleme: 19.11.2020 23:45
Masterchef potaya kim girdi? Masterchef pota adayları kimler?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 19 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 19 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye potada kimler var? Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef potaya kim gitti? Bugünkü eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2020'de oldukça heyecanlı bir bölüm daha bu akşam TV8 izleyicileri ile buluşuyor ve dokunulmazlık oyunundaki değişiklikler heyecanı doruğa çıkarıyor! Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 19 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te bu akşam ilk aşamada avantajlı olan mavi takımın seçtiği yemekler yapıldı. Barbaros'un takım kaptanı olduğu mavi takım neler yapılacağına karar verdi. Zorlu bir mönü seçmeyen mavi takım durumu da eşitlemeye çalıştı denebilir. Bugün kazanan takım sonrası kaybedenler arasında bir yarış düzenlenecekve bir kişi potaya girecek.

Yemekleri değerlendirecek isimler ise şeflere ek olarak MasterChef 2019 yarışmacılarından Suna, Güzide ve Ekin olacak. Haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımdan bir isim olacak.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİRDİ?

Mavi takımın kazanması sonrası kırmızı takım elenmemek için tekrar yarışıyor! Mehmet Şefin imza tabağı Doğadan ile yarışacak kırmızı takımdan bir kişi potaya girecek.

Serhat eleme adayı olması için Ayyüce'ye oy verdi.

Ayyüce, Uğur'a oy verdi.

Uğur, Ayyüce'ye oy kullandı ve son olarak Eray oy kullanıyor.

Eray ise oyunu Uğur'dan yana kullandı.

Ayyüce ve Uğur ikişer oy aldı.

19 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tüm tabaklarda eksiklik olması sebebiyle en beğenilen ve lezzet eksiklikleri olmasına rağmen tabağını tamamen bitiren kişi olan Eray; dokunulmazlığı kazandı.

İlgili Haberler

Doğadan nasıl yapılır? 19 Kasım Masterchef yemekleri: kök sebzeler ile doğadan tarifi, püf noktaları | Mehmet Şef'in imza tabağı doğadan malzemeleri
Doğadan nasıl yapılır? 19 Kasım Masterchef yemekleri: kök sebzeler ile doğadan tarifi, püf noktaları | Mehmet Şef'in imza tabağı doğadan malzemeleri
Masterchef potaya kim girdi? 12 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef pota adayları kimler?
Masterchef potaya kim girdi? 12 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef pota adayları kimler?
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?
MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim aldı? MasterChef potaya kim gitti?
MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?
MasterChef'te kim elenecek? MasterChef'te eleme adayları kimler?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Ersin Tatar Berat Albayrak Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Cem Yılmaz Funda Eryiğit Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Deniz Türüç Lance Stroll Abdullah Avcı
Tüm Haberler Faiz Kasım Milli Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Masterchef potaya kim girdi? Masterchef pota adayları kimler? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 23:45:47. #1.14#
title