Masterchef potaya kim girdi? 5 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu?
MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 5 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye potada kimler var? Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef potaya kim gitti?
MasterChef 2020'de oldukça heyecanlı bir bölüm daha bu akşam TV8 izleyicileri ile buluşuyor ve dokunulmazlık oyunundaki değişiklikler heyecanı doruğa çıkarıyor! Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 5 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?
MASTERCHEF 5 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
1. Karnabahar Çorbası - kırmızı takım
2. İrlanda Usulü Soda Ekmeği Ve Deviled Egg - kırmızı
3. Cottage Pie - mavi takım
4. Ballı Hardallı Tavuk Ve Colecannon - mavi takım
5. İrlanda Usulü Elmalı Kek Ve Custard Sos - kırmızı takım
Kırmızı takım, avantajını kullandı ve bireysel dokunulmazlık için yarışacak olan takım oldu.
01 ADANA OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ayyüce, Furkan, Esra, Emir, Eray ve Sefa arasında geçen çekişmede kazanan belli oluyor ve bir kişi potaya giriyor!
En beğenilen tabaklar, Sefa, Eray ve Ayyüce'nin oldu.
Eray kazandı!
5 KASIM MASTERCHEF POTAYA KİM GİRDİ?
Eleme potasına giren isim belirleniyor...