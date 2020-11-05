Masterchef potaya kim girdi? 5 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 5 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 5 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye potada kimler var? Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef potaya kim gitti?