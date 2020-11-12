Masterchef potaya kim girdi? 12 Kasım Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef pota adayları kimler?

MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 12 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 12 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye potada kimler var? Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef potaya kim gitti?

MasterChef 2020'de oldukça heyecanlı bir bölüm daha bu akşam TV8 izleyicileri ile buluşuyor ve dokunulmazlık oyunundaki değişiklikler heyecanı doruğa çıkarıyor! Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 12 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF 12 KASIM DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Bugün, şefler ana malzeme olarak enginar, ayva, un ve palamut verdi. Kırmızı takım kaptanı Emir eşliğinde kırmızı takım yemeklerine karar verdi. Mavi takım kaptanı Esra eşliğinde ise mavi takım ne yapacağına hangi malzemelerin lazım olduğuna karar verdi.

Kırmızı takımın avantajlı olması sebebiyle takımları Emir eşleştirdi.

Özgül - Uğur : Kazanan Özgül - mavi takım

Eray - Ebru : Kazanan Ebru - mavi takım

Sefa - Esra : Kazanan Sefa - kırmızı takım

Barbaros - Ayyüce :Kazanan Ayyüce - mavi takım

Emir - Serhat

Gecenin kazanan takımı mavi takım oldu.