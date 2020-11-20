Masterchef potaya giren eleme adayı kim oldu? Ayyüce mi, Uğur mu?

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 19 Kasım bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? 19 Kasım MasterChef Türkiye dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef Türkiye potada kimler var? Masterchef eleme adayı kim oldu? Masterchef potaya kim gitti? Bugünkü eleme adayı kim oldu?

MasterChef 2020'de oldukça heyecanlı bir bölüm daha bu akşam TV8 izleyicileri ile buluşuyor ve dokunulmazlık oyunundaki değişiklikler heyecanı doruğa çıkarıyor! Masterchef'te haftanın düello oyunu Pazartesi gününde oynanmıştı. Salı günü ise Büyük Ödül için kıyasıya mücadele verildi! Peki, 19 Kasım 2020 tarihinde ekranlara gelen MasterChef'te neler oldu? MasterChef dokunulmazlığı kim aldı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te bu akşam ilk aşamada avantajlı olan mavi takımın seçtiği yemekler yapıldı. Barbaros'un takım kaptanı olduğu mavi takım neler yapılacağına karar verdi. Zorlu bir mönü seçmeyen mavi takım durumu da eşitlemeye çalıştı denebilir. Bugün kazanan takım sonrası kaybedenler arasında bir yarış düzenlenecekve bir kişi potaya girecek.

Yemekleri değerlendirecek isimler ise şeflere ek olarak MasterChef 2019 yarışmacılarından Suna, Güzide ve Ekin olacak. Haftanın ilk eleme adayı kırmızı takımdan bir isim olacak.

MASTERCHEF POTAYA KİM GİRDİ? AYYÜCE Mİ, UĞUR MU?

Mavi takımın kazanması sonrası kırmızı takım elenmemek için tekrar yarışıyor! Mehmet Şefin imza tabağı Doğadan ile yarışacak kırmızı takımdan bir kişi potaya girecek.

Serhat eleme adayı olması için Ayyüce'ye oy verdi.

Ayyüce, Uğur'a oy verdi.

Uğur, Ayyüce'ye oy kullandı ve son olarak Eray oy kullanıyor.

Eray ise oyunu Uğur'dan yana kullandı.

Ayyüce ve Uğur ikişer oy aldı.

Kaptan Serhat'ın karar vermesiyle Uğur eleme adayı oldu.

19 KASIM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Tüm tabaklarda eksiklik olması sebebiyle en beğenilen ve lezzet eksiklikleri olmasına rağmen tabağını tamamen bitiren kişi olan Eray; dokunulmazlığı kazandı.