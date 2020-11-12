MasterChef portakallı enginarı kim kazandı? Özgül mü? Uğur mu?

12 Kasım tarihinde yayınlanan bölümde ikili karşılaşmalar yarışmaya damga vurdu. Peki, MasterChef portakallı enginarı kim kazandı? Özgül mü? Uğur mu?

Bu hafta farklı konsept ile ekrana gelen MasterChef yarışmasında ikili düellolar damga vuracak. MasterChef portakallı enginarı kim kazandı? Özgül mü? Uğur mu?

MASTERCHEF PORTAKALLI ENGİNARI KİM KAZANDI?

Kırmızı takım kaptanı Emir tarafından belirlenen kişilerin karşılaşacağı kişiler yarışacak. Başlangıç olarak portakallı enginar yapacak Özgül ve Uğur, en iyi tabağı çıkarmak için yarışacak. Peki, MasterChef portakallı enginarı kim kazandı? Özgül mü? Uğur mu?