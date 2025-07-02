MasterChef Özkan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Özkan Akan elendi mi?

Jüriliğini Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye'de yarışmacılar izleyicilerin ilgi odağı oluyor. Sevilen yarışmada birbirinden özel yarışmacılar üst tura çıkmak için mücadele ediyor. Peki, MasterChef Özkan kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Özkan elendi mi?

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

MasterChef Türkiye 2024-2025 sezonunda finalde Onur ve Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda, şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur olmuş ve MasterChef tarihine adını yazdırmıştı.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri üyelerinde değişiklik olmadı. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yarışmada, önceki sezonlarda olduğu gibi şu üç usta şefin yer aldı.

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF ÖZKAN KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Özkan Vanlıdır, 28 yaşındadır.

Özkan Akan, mesleğe alaylı girdiğini ve üç ödüllü bir restoranın su şefliğini yapacağını belirtti. Akan, 'Önlüğü almaya geliyorum' diyerek yeni görevine hazır olduğunu ifade etti. Kendisini bu alanda kanıtladığını ve üç dalda ödül aldığını söyledi.

MASTERCHEF ÖZKAN ELENDİ Mİ?

MasterChef yarışmacısı Özkan bir üst tura çıktı.