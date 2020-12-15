Masterchef Ovmaç çorbası nasıl yapılır? Ovmaç çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir?
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Masterchef Ovmaç çorbası nasıl yapılır? Ovmaç çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir?

15.12.2020 22:54 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:57
Masterchef Ovmaç çorbası nasıl yapılır? Ovmaç çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef'in 122. bölümü Bolu'da çekildi. Masterchef Ovmaç çorbası nasıl yapılır? Ovmaç çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir?

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı Masterchef'in 122. bölümü Bolu'da çekildi. Masterchef Ovmaç çorbası nasıl yapılır? Ovmaç çorbası tarifi nedir? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

OVMAÇ ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 küçük soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

İsteğe bağlı miktarda haşlanmış nohut

1.5 litre sıcak su (miktarı hamura göre artırılabilir)karabiber

tuz

Hamuru için1 su bardağı un

1 tatlı kaşığı nane

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yeteri kadar tuz

su

OVMAÇ ÇORBASI YAPILIŞI

Hamur için malzemeler karıştırılıp biraz katı kıvamlı bir hamur elde edilir.

Elimize yapışmaması için un yardımıyla şehriye boyutunda hamur parçaları alınıp parmak arasında yuvarlanır. (Hamur ele yapışmasın diye unu elle yapmak gerekiyor)

Soğan ince ince doğranıp yağda kavrulur.

Salça ve baharatlar ve nohut eklenip bir iki daha çevrilir, sıcak su eklenir.

Kaynamaya başladıktan sonra karıştırılarak hamurlar eklenir ve orta ateşte 10 dk hamur pişene kadar kaynatılır.

nane ile süsleyip servis edilir.

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