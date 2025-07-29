Yarışmacıların sadece performansı değil, yarışmada kalıp kalmadıkları da yakından takip ediliyor. Bu bağlamda Orhan'ın MasterChef macerasının ne yönde ilerlediği, izleyicilerin cevabını aradığı sorulardan biri. Şu an itibarıyla Orhan'ın elenip elenmediğine ya da ana kadroya girip girmediğine dair program yapımcıları tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Yarışmacının geleceği ve hangi aşamada olduğu, yeni bölümlerin yayınlanmasıyla birlikte netleşecek gibi görünüyor. İzleyiciler ise, Orhan hakkında daha fazla bilgi edinmek için ekran başındaki yerini koruyor. MasterChef Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef Orhan elendi mi, ana kadroya girdi mi?

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN BİRİNCİSİ ONUR OLDU

2024-2025 sezon finalinde Onur ile Kerem arasındaki kıyasıya mücadele izleyenleri ekran başına kilitlemişti. Final gecesi jürilerin verdiği puanların ardından şampiyonluk koltuğuna oturan isim Onur oldu. Böylece MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başaran Onur, sezonu birincilikle tamamladı.

YARIŞMACILAR GÖZLERİN ODAĞINDA

MasterChef Türkiye, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu 2025-2026 sezonunda da adından sıkça söz ettiriyor. Her sezon olduğu gibi bu yıl da birbirinden yetenekli yarışmacılar üst tura geçebilmek için büyük bir efor sarf ediyor. Yarışmaya katılan Orhan ise yalnızca yemekleriyle değil, aynı zamanda tarzıyla da seyircilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ancak birçok izleyici, bu dikkat çeken yarışmacının kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve sosyal medya hesabının ne olduğu konusunda bilgi edinmek istiyor. Aynı şekilde Orhan'ın yarışmaya devam edip etmediği de merak konusu.

MASTERCHEF 2025-2026 JÜRİLERİ DEĞİŞMEDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışmada bu sezon herhangi bir jüri değişikliği yaşanmadı. İzleyicilerin aşina olduğu üç tecrübeli isim, 2025-2026 sezonunda da değerlendirmeleriyle yarışmaya yön veriyor:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF ORHAN KİMDİR?



MasterChef sahnesinde İstanbul'dan katılan Orhan Turudioğlu, mutfak serüvenine İngiltere'de başladı. Çocukluk ve gençlik yıllarını İngiltere'de geçiren Orhan, burada babasından devraldığı restoranı yıllarca başarıyla işletti. Edindiği uluslararası tecrübenin ardından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Orhan Turudioğlu, şimdi kendi köklerine dönerek gastronomi kariyerine yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Türkiye'deki hedefi ise İtalyan mutfağını özgün bir yorumla sunacağı restoranını hayata geçirmek.

MASTERCHEF ORHAN ELENDİ Mİ?

Yarışmacı Orhan'ınana kadroya girme mücadelesi devam ediyor.